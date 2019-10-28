Сотрудникам Росгвардии будут выдавать видеорегистраторы, заявил Золотов

Сотрудникам Росгвардии будут выдавать видеорегистраторы, заявил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается руководством.

Как подчеркнул Золотов, введение в элементы снаряжения видеорегистраторов станет отличным дисциплинирующим фактором как для самих сотрудников Росгвардии, так и для граждан РФ. По его мнению, опыт применения видеорегистраторов другими ведомствами показал положительные результаты, поэтому решено внедрять эти нововведения.

«Смоделировали ситуации, при которых сотрудники и военнослужащие Росгвардии могут применять эти системы для решения служебно-боевых задач», — цитирует Виктора Золотова «Парламентская газета».

Также директор Росгвардии отметил, что наличие камеры может стать дисциплинирующим фактором для представителей ведомства.