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9:22   28 Октября 2019
Россия

Сотрудникам Росгвардии будут выдавать видеорегистраторы, заявил Золотов

Сотрудникам Росгвардии будут выдавать видеорегистраторы, заявил Золотов

Сотрудникам Росгвардии будут выдавать видеорегистраторы, заявил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается руководством. 

Как подчеркнул Золотов, введение в элементы снаряжения видеорегистраторов станет отличным дисциплинирующим фактором как для самих сотрудников Росгвардии, так и для граждан РФ. По его мнению, опыт применения видеорегистраторов другими ведомствами показал положительные результаты, поэтому решено внедрять эти нововведения. 

«Смоделировали ситуации, при которых сотрудники и военнослужащие Росгвардии могут применять эти системы для решения служебно-боевых задач», — цитирует Виктора Золотова «Парламентская газета»

Также директор Росгвардии отметил, что наличие камеры может стать дисциплинирующим фактором для представителей ведомства.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #росгвардия #общество #видеорегистраторы #золотов

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