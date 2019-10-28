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9:09   28 Октября 2019
Россия

Сильный ветер стал причиной переноса более 30 авиарейсов в Москве

Сильный ветер стал причиной переноса более 30 авиарейсов в Москве

Сильный ветер стал причиной переноса более 30 авиарейсов в Москве, передает РИА Новости.

Порывы ветра местами достигали 23 метров в секунду. Из-за резкого ухудшения погоды столичные аэропорты приняли решение задержать порядка тридцати авиарейсов на вылет и прибытие. Сейчас московские аэропорты работают в штатном режиме. 

Сильный ветер в Московской области поднялся из-за перемены погоды и предстоящего похолодания. Уже на этой неделе жителям столицы прогнозируют снег и гололедицу, а также стабильно минусовые температуры днем. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #аэропорты #общество #погода

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