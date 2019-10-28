Сильный ветер стал причиной переноса более 30 авиарейсов в Москве, передает РИА Новости.

Порывы ветра местами достигали 23 метров в секунду. Из-за резкого ухудшения погоды столичные аэропорты приняли решение задержать порядка тридцати авиарейсов на вылет и прибытие. Сейчас московские аэропорты работают в штатном режиме.

Сильный ветер в Московской области поднялся из-за перемены погоды и предстоящего похолодания. Уже на этой неделе жителям столицы прогнозируют снег и гололедицу, а также стабильно минусовые температуры днем.