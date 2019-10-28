Эксперт усомнился в правдивости слов Трампа о ликвидации аль-Багдади из-за отсутствия тела

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что лидер США Дональд Трамп своим выступлением в прямом эфире пытается придать новости о якобы ликвидации главаря запрещенной группировки ИГ* аль-Багдади достоверность, пишет «ПолитЭксперт».

«Уже было приведено достаточно аргументов в пользу того, что этого не произошло», — отметил эксперт.

По его мнению, весомым аргументом могло бы стать предъявление тела террориста. Но боевик привел в действие пояс смертника, поэтому от тела вряд ли что-то осталось.

«Это и есть четкое доказательство того, что это все ложь. И откуда стало известно, что он себя взорвал? Там что, стоял кто-то и фиксировал со стороны американцев?», – задается вопросом Перенджиев.

С его мнением согласился эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. По его словам, Вашингтон постоянно вводит в заблуждение мировое сообщество.

«Сто раз уже его убивали, здесь нужно сделать качественную генетическую экспертизу, как следует все проверить, убедиться в этом», - считает Вавилов.

Напомним, накануне лидер США Дональд Трамп официально объявил о якобы ликвидации главаря ИГ*. По его словам, в спецоперации были задействованы вертолеты и группа военнослужащих. Наблюдение за террористом велось последние две недели.

При этом аль-Багдади якобы подорвал на себе пояс смертника. Подтвердить его личность, по словам Трампа, помог тест ДНК. Однако остается непонятным, с чем Вашингтон сравнивал полученные биоматериалы? Кроме того, что вообще в сирийском Идлибе делал боевик? Почему он там оказался один, а не с членами семьи? Пока вопросов больше, чем ответов.

*Террористическая организация, запрещена в РФ