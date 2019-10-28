Эксперт назвал голословными заявления Трампа об уничтожении аль-Багдади при участии России

Доцент РГГУ Сергей Серегичев считает, что слова американского лидера Дональда Трампа о якобы содействии России в ликвидации главаря запрещенной группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади голословны, как и сами слухи об уничтожении террориста.

Накануне, 27 октября, Трамп в прямом эфире поблагодарил Россию за участие в операции. По его словам, РФ якобы открыла воздушное пространство для американских самолетов. При этом Минобороны РФ эту информацию опровергло.

Серегичев призвал не верить неубедительным заявлениям американской стороны, пишет «ПолитЭксперт». Скорее всего, аль-Багдади не уничтожили. Кроме того, следует понимать, что террорист ни на что не влиял.

«От его смерти ни холодно, ни жарко. Скорее, это американцы раскрутили его как реально важного руководителя, чтобы его можно было легко уничтожить и выдать это за крупный успех. Все-таки это не Усама бен Ладен», – сказал эксперт.

Трамп на фоне процесса импичмента пытается показать, какой он успешный лидер и главнокомандующий. По мнению Серегичева, американцы просто устроили спектакль.

Стоит отметить, что многие аналитики сомневаются в достоверности слухов о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, поскольку США периодически «убивают» террориста уже несколько лет.

*Террористическая организация, запрещена в РФ