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8:32   28 Октября 2019
Весь мир

Пять человек погибли из-за взрыва автомобиля на нефтезаводе в Китае

Пять человек погибли из-за взрыва автомобиля на нефтезаводе в Китае

Жертвами взрыва автомобиля на нефтяном заводе в китайской провинции Шэньси стали пять человек. Еще пятеро пострадали, а трое числятся пропавшими без вести. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

ЧП произошло в 7.00 утра (2.00 по московскому времени) в уезде Янчэн в районе города Яньань на промышленной площадке, принадлежащей компании Yangcheng Oil Field. Предположительно взорвалось тестовое оборудование, которое было установлено на машине.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Медики оценивают их состояние как стабильное. Продолжаются поиски пропавших людей. Кроме того, идет следствие, которое выяснит обстоятельства произошедшего.

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #китай #полиция

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