Власти Японии оценили ущерб от двух недавних тайфунов

Токио оценил в более 170 миллиардов иен (около 1,6 миллиарда долларов) ущерб сельскому и рыболовного хозяйству от двух тайфунов «Факсай» и «Хагибис», которые обрушились на страну этой осенью.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

По данным национального общественного телевидения, от «Хагибиса» пострадали 38 из 47 префектур Японии. В 8,5 тысячи мест разрушены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы, общая площадь которых составила 14 тысяч гектаров. Кроме того, серьезный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

От ударов стихии погибли более 90 граждан Японии.