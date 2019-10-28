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8:19   28 Октября 2019
Весь мир

Власти Японии оценили ущерб от двух недавних тайфунов

Власти Японии оценили ущерб от двух недавних тайфунов

Токио оценил в более 170 миллиардов иен (около 1,6 миллиарда долларов) ущерб сельскому и рыболовного хозяйству от двух тайфунов «Факсай» и «Хагибис», которые обрушились на страну этой осенью.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

По данным национального общественного телевидения, от «Хагибиса» пострадали 38 из 47 префектур Японии. В 8,5 тысячи мест разрушены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы, общая площадь которых составила 14 тысяч гектаров. Кроме того, серьезный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

От ударов стихии погибли более 90 граждан Японии. 

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #ущерб #общество #тайфун

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