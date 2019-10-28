Курдские бандиты могут нападать на турецких военных в Сирии по заказу США — эксперт

Член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов заявил журналу «Слово и Дело», что между США и курдами-радикалами могут действовать договоренности о подрыве усилий Москвы, Анкары и Дамаска по мирному урегулированию на северо-востоке Сирии.

Вероятно, США изменили импульсивное решение о выводе войск из САР, и курдские боевики, часть из которых сохранила преданность Вашингтону несмотря на предательство, действуют в интересах американцев. Радикалы нападают на турецких военных в Ракке и Хасаке, не собираясь следовать меморандуму между Москвой и Анкарой и покидать буферную зону на границе Сирии и Турции.

«Я предполагал, что какие-то провокации со стороны курдов безусловно будут для того, чтобы сорвать сам процесс выполнения договоренностей, то есть чтобы отыграть ситуацию от мирного урегулирования в новую некую войну», — сообщил эксперт.

По мнению Соколова, вполне возможно, что это происходит по заказу из Вашингтона, потому что Белому дому надо спасать лицо.

Он отметил, что США могли пожалеть о своем решении из страха потерять доверие проамериканских сил в остальных регионах мира, в частности, украинских националистов. Как и курдские радикалы, они привыкли надеяться «на американского дядю», но на фоне репутационного поражения США в Сирии эти надежды могут рухнуть.