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8:02   28 Октября 2019
Весь мир

США повторяют в Сирии тактику, которую они использовали в Афганистане и Ираке

США повторяют в Сирии тактику, которую они использовали в Афганистане и Ираке

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков рассказал «Инфореактору» о тактике США в отношении нефти и курдских террористов в Сирии.

По словам Егорченкова, американцы последнее время придерживаются тактике, которая подразумевает, что США сначала заявляют о выходе, передислоцируются, а потом возвращаются назад, чтобы заявлять об очередном убийстве Абу Бакра аль-Багдади, затем его опровергать и вновь выходить.

«На моей памяти, его раз 10 уничтожали, если не больше. Тоже самое происходит и с передвижением американских войск на территории Сирии, да и относительно сопредельных территорий», - отметил эксперт.

Также он заявил, что подобное можно было увидеть в Ираке и Афганистане, откуда американцы тоже безостановочно выходят, но до США так и «не добираются».

Кроме того, эксперт напомнил, что на Ближнем Востоке часто происходит так, что, когда в одной стране вырастает число американских военных, они потом оказываются и в других странах. Он отметил, что в регионе в целом увеличивается военный потенциал США.

«Не надо думать, что это только списочный состав кадровых американских военных. Это еще и частные военные компании, которые тут же приходят на место кадровых американских военных, как только они выходят. Это тоже один из элементов этой тактики — заявить о том, что наши войска вышли — люди с погонами выходят, заходят люди без погон», - заключил Егорченков.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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