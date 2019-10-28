США повторяют в Сирии тактику, которую они использовали в Афганистане и Ираке

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков рассказал «Инфореактору» о тактике США в отношении нефти и курдских террористов в Сирии.

По словам Егорченкова, американцы последнее время придерживаются тактике, которая подразумевает, что США сначала заявляют о выходе, передислоцируются, а потом возвращаются назад, чтобы заявлять об очередном убийстве Абу Бакра аль-Багдади, затем его опровергать и вновь выходить.

«На моей памяти, его раз 10 уничтожали, если не больше. Тоже самое происходит и с передвижением американских войск на территории Сирии, да и относительно сопредельных территорий», - отметил эксперт.

Также он заявил, что подобное можно было увидеть в Ираке и Афганистане, откуда американцы тоже безостановочно выходят, но до США так и «не добираются».

Кроме того, эксперт напомнил, что на Ближнем Востоке часто происходит так, что, когда в одной стране вырастает число американских военных, они потом оказываются и в других странах. Он отметил, что в регионе в целом увеличивается военный потенциал США.