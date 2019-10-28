Россия стала арбитром в противостоянии Турции и курдских боевиков, заявил эксперт
Россия выступила арбитром в противостоянии Турции и курдских террористов, заявил в интервью «Политэксперту» старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил о возможной новой операции против курдских боевиков. По словам эксперта, заявления турецкого лидера следует оценивать с точки зрения политики.
«Эрдоган демонстрирует решительность», - отметил он.
Вавилов подчеркнул, что достигнутые в Сочи 22 октября договоренности выполняются, а в безопасную зону прибывает российская военная полиция, которая вместе с сирийскими войсками контролирует данную зону.
Эксперт отмечает, что вклад России был решающим и это признает мировое сообщество. По его словам, РФ фактически выступила в роли арбитра и гаранта мира.
«Американцы Трампа кроют со всех сторон, поскольку он уступил Ближний Восток. Для Эрдогана этот вариант самый подходящий – выполнение соглашений», - подчеркнул Вавилов.
Собеседник агентства отметил, что курдские боевики фактически остались один на один, поскольку поддерживающие их США занялись своими проблемами.
«В основном сейчас занимаются тем, что пытаются сохранить контроль над сирийскими нефтяными месторождениями. Какие там курды? Не до них сейчас», - заявил эксперт.