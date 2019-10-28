Россия стала арбитром в противостоянии Турции и курдских боевиков, заявил эксперт

Россия выступила арбитром в противостоянии Турции и курдских террористов, заявил в интервью «Политэксперту» старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил о возможной новой операции против курдских боевиков. По словам эксперта, заявления турецкого лидера следует оценивать с точки зрения политики.

«Эрдоган демонстрирует решительность», - отметил он.

Вавилов подчеркнул, что достигнутые в Сочи 22 октября договоренности выполняются, а в безопасную зону прибывает российская военная полиция, которая вместе с сирийскими войсками контролирует данную зону.

Эксперт отмечает, что вклад России был решающим и это признает мировое сообщество. По его словам, РФ фактически выступила в роли арбитра и гаранта мира.

«Американцы Трампа кроют со всех сторон, поскольку он уступил Ближний Восток. Для Эрдогана этот вариант самый подходящий – выполнение соглашений», - подчеркнул Вавилов.

Собеседник агентства отметил, что курдские боевики фактически остались один на один, поскольку поддерживающие их США занялись своими проблемами.