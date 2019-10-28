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 Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов

Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов
7:48   28 Октября 2019
Политика

Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов

Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов

Народ Уругвая выберет главу государства во втором туре, потому что никому из кандидатов не удалось перешагнуть порог в 50 % голосов, согласно данным избиркома.

Граждане Уругвая должны участвовать в голосовании обязательно, иначе им приходится платить штраф. В первом туре победу одерживает соперник, которому досталось более 50 % голосов избирателей, в обратном случае объявляется второй тур 24 ноября.

Кандидат Даниэль Мартинес от левого движения «Широкий фронт» (Frente Amplio) получил немногим больше 40 % голосов. Следует за ним Луис Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии, которому досталось порядка 30 % голосов избирателей.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #уругвай

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