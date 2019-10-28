Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов

Народ Уругвая выберет главу государства во втором туре, потому что никому из кандидатов не удалось перешагнуть порог в 50 % голосов, согласно данным избиркома.

Граждане Уругвая должны участвовать в голосовании обязательно, иначе им приходится платить штраф. В первом туре победу одерживает соперник, которому досталось более 50 % голосов избирателей, в обратном случае объявляется второй тур 24 ноября.

Кандидат Даниэль Мартинес от левого движения «Широкий фронт» (Frente Amplio) получил немногим больше 40 % голосов. Следует за ним Луис Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии, которому досталось порядка 30 % голосов избирателей.