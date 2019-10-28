Российские военные инженеры начали разминирование территорий в Лаосе

Российские саперы начали второй этап гуманитарной очистки территорий в Лаосе от взрывоопасных боеприпасов и предметов, сообщает Минобороны РФ.

В ходе первого этапа, который проходил в октябре, российские военные очистили 104 гектара территории Лаоса. Саперы нашли более 340 взрывоопасных предметов, большая часть которых являлись американскими кассетными бомбами времен войны во Вьетнаме.

В сообщении военного ведомства говорится, что российские военные инженеры международного противоминного центра ВС РФ в первый день гуманитарного разминирования окрестность Пхонсавана провинции Сиенгхуанг нашли шесть взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов.

Во время второго этапа разминирования, который продился до марта 2020 года, отряду из 34-х российских саперов предстоит очистить 120 гектаров местности около Пхонсвана, столицы провинции Сиангкхуанг.