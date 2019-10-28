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6:42   28 Октября 2019
Весь мир

США призвали отказаться от насилия в Ираке, охваченном протестами

США призвали отказаться от насилия в Ираке, охваченном протестами

США призывали отказаться от насилия в охваченном протестами Ираке, говорится в письменном заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Она сообщила, что американская сторона внимательно отслеживает ситуацию в Ираке и призывают все стороны отказаться от «постоянного насилия». Также Госдеп выразил соболезнования семьям убитых при проведении демонстраций на минувших выходных.

Отмечается, что США «глубоко обеспокоены» насильственным закрытием средств массовой информации и давлением, целью которого является «цензура при освещении протестов».

Ортагус также заявил, что США продолжат поддерживать иракский народ и иракское правительство.

Ранее премьер страны Адель Абд аль-Махди распорядился разместить контртеррористические силы в ряде столичных районов для защиты государственных учреждений.

Иракские правозащитники сообщили в субботу, что в стране за два дня антиправительственных протестов погибли 63 человека.

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Автор: Олег Королев
#ирак #протесты

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