Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новые самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в аэропорту Хабаровска

Новые самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в аэропорту Хабаровска

 ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой
Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

 Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого
США повторяют в Сирии тактику, которую они использовали в Афганистане и Ираке

США повторяют в Сирии тактику, которую они использовали в Афганистане и Ираке

 Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов

Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов
Новые самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в аэропорту Хабаровска

Новые самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в аэропорту Хабаровска

 ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой
Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

 Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого
США повторяют в Сирии тактику, которую они использовали в Афганистане и Ираке

США повторяют в Сирии тактику, которую они использовали в Афганистане и Ираке

 Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов

Граждане Уругвая проголосуют за лидера страны во втором туре выборов
6:47   28 Октября 2019
Россия

Новые самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в аэропорту Хабаровска

Новые самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в аэропорту Хабаровска

Самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в международном аэропорту Хабаровск и осуществлять перелеты между городами Дальнего Востока, рассказали в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.

Использование этих самолетов одобрено Росавиацией и Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации.

Речь идет о двух самолетах Embraer 190 на 110 кресел, которые будут летать по пяти новым направлениям — ежедневно во Владивосток, четыре раза в неделю в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, три раза в неделю в Магадан и два раза в неделю в Иркутск.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#аэропорт #хабаровск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...