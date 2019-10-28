Новые самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в аэропорту Хабаровска

Самолеты Embraer 190 будут эксплуатироваться в международном аэропорту Хабаровск и осуществлять перелеты между городами Дальнего Востока, рассказали в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.

Использование этих самолетов одобрено Росавиацией и Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации.

Речь идет о двух самолетах Embraer 190 на 110 кресел, которые будут летать по пяти новым направлениям — ежедневно во Владивосток, четыре раза в неделю в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, три раза в неделю в Магадан и два раза в неделю в Иркутск.