Военная полиция России помогает сирийской армии в выводе курдских боевиков

Российская военная полиция помогает с выводом подразделений курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Об этом заявил начальник ЦПВС в САР генерал-майор Сергей Романенко.

Он напомнил, в соответствии с достигнутыми договоренностями и пунктам Меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября с 12:00 23 октября за пределами турецкой зоны операции «Источник мира», на сирийскую стороны границы между Турцией и Сирией, были введены подразделения российской военной полиции и погранслужбы САР.

Романенко отметил, что в срок до 18:00 вторника им предписано содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

По окончанию договоренности о выводе курдов-боевиков, начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции, кроме города Камышлы.

Также он добавил, что все подразделения курдов-боевиков и их вооружения должны быть отведены из Таль-Рифата и Манбиджа.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии с целью очистить приграничную территорию от курдов-террористов. Боевики SDF, которые заявляли о борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), на деле активно сотрудничали с террористами. Операция была приостановлена по итогам переговоров Турции и США.