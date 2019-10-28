Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

Надежность США как союзника для стран Ближнего Востока стоит под большим вопросом, заявил президент Ирака Бархам Салех.

В интервью HBO он сообщил, что способность США удерживать свои позиции оказались под очень серьезным вопросом. По его словам, союзники Вашингтона обеспокоены тем, насколько на Америку можно положиться.

Салех давал свое интервью после решение президента США Дональда Трампа о выводе войск с севера Сирии на фоне турецкой операции против аменриканских союзников - курдских боевиков. Салех по происхождению курд, ранее он возглавлял Иракский Курдистан.

Президент Ирака отметил, что его стране нужно переосмыслить и перенастроить отношения с США. По его словам, в регионе есть много игроков, и он не намерен ставить им ультиматумы, поскольку для Багдада важно думать о своих приоритетах.

Запись интервью производилась до того, как Трамп объявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. В своем обращении Трамп поблагодари Ирак за содействие.