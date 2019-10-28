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5:31   28 Октября 2019
Весь мир

Операция Турции против курдских боевиков в Сирии важна для всего Ближнего Востока

Операция Турции против курдских боевиков в Сирии важна для всего Ближнего Востока

Планируемая Турцией новая антитеррористическая операция в Сирии против курдов-боевиков имеет как внешнюю, так и внутреннюю подоплеку, заявил ФБА «Экономика сегодня» ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что начнет новую спецоперацию в Сирии, если курдские банды за 150 часов не покинут приграничную буферную зону, и в переговоры с террористами вступать не намерен.

Эксперт объяснил, что курдские бандформирования остаются мощным дестабилизирующим фактором в ближневосточном регионе, и Эрдоган адекватно оценивает исходящую от них опасность. Они отлично воюют и убивают, и хотя у них нет авиации, танков, артиллерии, отряды хорошо укомплектованы стрелковым и противотанковым оружием, гранатометами и минометами.

«Пока эти отряды присутствуют, мира для Сирии и Турции не будет», — подчеркнул Образцов.

Он добавил, что внешняя политика Анкары является прямым продолжением внутренней. Не все политические силы в стране довольны отсрочкой, которую дали курдским радикалам, Эрдогана обвинили во вступлении в переговоры с террористами. Однако турецкий лидер резко реагирует на эти обвинения, одновременно напоминая об исходящей от курдских банд угрозе.

Образцов отметил, что эта угроза реальна, так как действия бандитов непредсказуемы. Договариваться с ними можно бесконечно, и Эрдоган прекрасно понимает, что нужны более решительные и жесткие действия.

«Эрдогану в 2022 году предстоят выборы, к которым нужно подойти с хорошими позициями лидера. Если он сохранит опасность курдских боевиков у турецких границ, это всерьез отразится на его рейтингах. Потому турецкий лидер старается в лучших традициях Востока одним ходом решить сразу несколько проблем», — подытожил эксперт.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды #эрдоган

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