Операция Турции против курдских боевиков в Сирии важна для всего Ближнего Востока

Планируемая Турцией новая антитеррористическая операция в Сирии против курдов-боевиков имеет как внешнюю, так и внутреннюю подоплеку, заявил ФБА «Экономика сегодня» ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что начнет новую спецоперацию в Сирии, если курдские банды за 150 часов не покинут приграничную буферную зону, и в переговоры с террористами вступать не намерен.

Эксперт объяснил, что курдские бандформирования остаются мощным дестабилизирующим фактором в ближневосточном регионе, и Эрдоган адекватно оценивает исходящую от них опасность. Они отлично воюют и убивают, и хотя у них нет авиации, танков, артиллерии, отряды хорошо укомплектованы стрелковым и противотанковым оружием, гранатометами и минометами.

«Пока эти отряды присутствуют, мира для Сирии и Турции не будет», — подчеркнул Образцов.

Он добавил, что внешняя политика Анкары является прямым продолжением внутренней. Не все политические силы в стране довольны отсрочкой, которую дали курдским радикалам, Эрдогана обвинили во вступлении в переговоры с террористами. Однако турецкий лидер резко реагирует на эти обвинения, одновременно напоминая об исходящей от курдских банд угрозе.

Образцов отметил, что эта угроза реальна, так как действия бандитов непредсказуемы. Договариваться с ними можно бесконечно, и Эрдоган прекрасно понимает, что нужны более решительные и жесткие действия.