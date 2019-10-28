«Ликвидация» аль-Багдади может быть постановкой американских спецслужб, заявил эксперт

Публицист и политолог Армен Гаспарян в интервью iReactor объяснил, почему операция США по ликвидации главаря ИГ* может быть постановкой спецслужб США.

Эксперт выразил поддержку позиции Миноброны РФ по заявлению американского президента Дональда Трампа, который сообщил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Он отметил, что это похоже на постановку спецслужб США, целью которой являлось скрытие всех следов сотрудничества с боевиками.

По его словам, в таких случаях нужно дожидаться серьезных и фундаментальных доказательств. Эксперт подчеркнул, что серьенхым подтверждением не является заявление «с какими-то странными фотографиями» на телеканале CNN.

Гаспрян отметил, что в данной и стории будет поставлена точки и заявлению Трампа можно будет верить в том случае, если американцы предоставят доказательства.