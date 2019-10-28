«Ликвидация» аль-Багдади может быть постановкой американских спецслужб, заявил эксперт

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

 РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

 Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого
Избранный президент Аргентины встретится с действующим лидером страны

Избранный президент Аргентины встретится с действующим лидером страны

 Военная полиция России помогает сирийской армии в выводе курдских боевиков

Военная полиция России помогает сирийской армии в выводе курдских боевиков
ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

 РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

 Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого
Избранный президент Аргентины встретится с действующим лидером страны

Избранный президент Аргентины встретится с действующим лидером страны

 Военная полиция России помогает сирийской армии в выводе курдских боевиков

Военная полиция России помогает сирийской армии в выводе курдских боевиков
5:26   28 Октября 2019
Весь мир

«Ликвидация» аль-Багдади может быть постановкой американских спецслужб, заявил эксперт

«Ликвидация» аль-Багдади может быть постановкой американских спецслужб, заявил эксперт

Публицист и политолог Армен Гаспарян в интервью iReactor объяснил, почему операция США по ликвидации главаря ИГ* может быть постановкой спецслужб США.

Эксперт выразил поддержку позиции Миноброны РФ по заявлению американского президента Дональда Трампа, который сообщил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Он отметил, что это похоже на постановку спецслужб США, целью которой являлось скрытие всех следов сотрудничества с боевиками.

По его словам, в таких случаях нужно дожидаться серьезных и фундаментальных доказательств. Эксперт подчеркнул, что серьенхым подтверждением не является заявление «с какими-то странными фотографиями» на телеканале CNN.

Гаспрян отметил, что в данной и стории будет поставлена точки и заявлению Трампа можно будет верить в том случае, если американцы предоставят доказательства.

«В ином случае есть объективные сомнения», - отметил он .

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #аль-багдади

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...