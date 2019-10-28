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6:21   28 Октября 2019
Весь мир

Избранный президент Аргентины встретится с действующим лидером страны

Избранный президент Аргентины встретится с действующим лидером страны

Избранный глава Аргентины Альберто Фернандес подтвердил, что в понедельник, 28 октября, состоится его встреча с действующим президентом Маурисио Макри по приглашению последнего.

Он заявил об этом в воскресенье, выступая перед сторонниками. Фернандес уточнил, что обсуждение коснется вопроса передачи дел.

Ранее действующий лидер Маурисио Макри поздравил Фернандеса с победой на состоявшихся в воскресенье в Аргентине президентских выборах и сообщил о приглашении на встречу.

Фернандес пообещал сотрудничать во всем и заботиться о благополучии аргентинцев. Он также выразил надежду, что действующее руководство страны пойдет на диалог, когда будет находиться в статусе оппозиции.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #аргентина

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