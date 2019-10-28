Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

 РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

 Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого
Горбачев оценил намерения Трампа заключить новый ДРСМД

Горбачев оценил намерения Трампа заключить новый ДРСМД

 Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления
ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

 РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

 Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого
Горбачев оценил намерения Трампа заключить новый ДРСМД

Горбачев оценил намерения Трампа заключить новый ДРСМД

 Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления
4:29   28 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы батальнона «Азов»* Андрея Билецкого «недопущении капитуляции» в случае развода войск на востоке Украины. Об этом она написала на странице МИД в Twitter.

По словам дипломата, подобное высказывание показывает, кто виноват в срыве выполнения Минских соглашений. Она отметила, что теперь весь мир услышал признание тех, кто «истинно виновен о том, кто и как блокировал все это время выполнение договоренностей»

Ранее Билецкий пригрозил президенту Украитны Владимирцу Зеленскому ввести в Донбасс с десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил. Украинские радикалы считают, что подписание документа является капитуляцией.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещена РФ. Против бойцов батальнона возбуждены уголовные дела по статьям «применение запрещенных средств и методов ведения войны», «похищение человека» и «истязание».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #минские соглашения #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...