Захарова ответила на угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы батальнона «Азов»* Андрея Билецкого «недопущении капитуляции» в случае развода войск на востоке Украины. Об этом она написала на странице МИД в Twitter.

По словам дипломата, подобное высказывание показывает, кто виноват в срыве выполнения Минских соглашений. Она отметила, что теперь весь мир услышал признание тех, кто «истинно виновен о том, кто и как блокировал все это время выполнение договоренностей»

Ранее Билецкий пригрозил президенту Украитны Владимирцу Зеленскому ввести в Донбасс с десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил. Украинские радикалы считают, что подписание документа является капитуляцией.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещена РФ. Против бойцов батальнона возбуждены уголовные дела по статьям «применение запрещенных средств и методов ведения войны», «похищение человека» и «истязание».