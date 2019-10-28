Горбачев оценил намерения Трампа заключить новый ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал не заблуждаться по поводу намерений американского лидера Дональда Трампазаключить новый ракетный договор взамен ДРСМД. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на новую книгу бывшего главы государства.

В своем произведении «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» он пишет о том, что решение США о выходе из ДРСМД и прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является «сильнейшим ударом по общей безопасности».

Горбачев пишет, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон надеется на заключение «нового, хорошего договора». Экс-президент задался вопросом о том, коснутся ли новые договоренности наращивания нарушений.

По его мнению, данное обещание не должно кого-либо вводить в залужение, как и словам госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтона «нет планов размещать новые ракеты».

«Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет», - заявил Горбачев.

В феврале Трамп заявил, что США через полгода выйдет из ДРСМД с Россией. Позже он заявил, что хотел бы заключения нового договора с большим числом участников.