Россия не воспринимает всерьез заявление Трампа о «ликвидации» аль-Багдади — эксперт

Глава Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», кандидат юридических наук Никита Исаев заявил изданию «НьюИнформ», что Россия не воспринимает всерьез слова президента США Дональда Трампа о «ликвидации» аль-Багдади.

По мнению эксперта, об этом прямо свидетельствует заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, что Москва не имеет достоверных данных о проведении спецоперации США по «уничтожению» главаря ИГ*.

Ранее, 27 октября, Трамп заявил о «ликвидации» аль-Багдади. Якобы во время преследования террорист вбежал в тупиковый туннель, где ему пришлось привести в действие свой пояс шахида.

Однако у экспертов возникают сомнения относительно множества нестыковок в этой истории, дающих повод считать ее очередным фейком Белого дома. В первую очередь, непонятно, как американцы смогли установить личность главаря ИГ*. Трамп заявил, что был проведен анализ ДНК, но с каким образцом проводилось сравнение?

Представитель Минобороны подчеркнул, что Москве ничего не известно о содействии пролету авиации США над Сирией для устранения аль-Багдади. При этом за последние дни не было замечено никаких ударов с воздуха по Идлибу американскими ВВС.

«Полагаю, что если США не представят необходимые доказательства о ликвидации главаря ИГ*, то позиция РФ в лице главы государства не заставит себя ждать. И это будет серьезная дискредитация США и президента Дональда Трампа лично», — заявил Исаев.

Эксперт уверен, что посредством этого вброса США хотели обеспечить себе «возврат в ближневосточную повестку в качестве ведущего игрока».