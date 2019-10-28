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Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

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3:22   28 Октября 2019
Весь мир

Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

Движение против потребления может привести к серьезным социальным последствиям, заявил генеральный директор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон.

В интервью Bloomberg бизнесмен заявил, что большой вклад в развитие данного процесса внесла его соотечественница - 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. В частности, ее сторонники заявляют о необходимости снижать потребление, чтобы отказаться от авиаперелетов.

Глава H&M заявил об обеспокоенности подобным вариантом разрешения мировых проблем экологии. По его словам, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь для мира «ужасные социальные последствия».

Петерсон подчеркнул, что бороться с изменением климата нужно не ограничением потребления, а введением экологических инноваций. Также он заявил необходимости борьбы с бедностью - компании должны создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с ростом экономики.

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Автор: Олег Королев
#экология

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