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Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к сокращению потребления

 «Известия» пишут, что США отказали России в возвращении летчика Ярошенко

«Известия» пишут, что США отказали России в возвращении летчика Ярошенко
3:12   28 Октября 2019
Весь мир

«Известия» пишут, что США отказали России в возвращении летчика Ярошенко

«Известия» пишут, что США отказали России в возвращении летчика Ярошенко

США отказались передать России заключенного в тюрьме Danbury, штат Коннектикут, гражданина РФ Константина Ярошенко, пишет в понедельник газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

В письме главы департамента международных переводов Паулы Вульф на имя российской коллеги из Минюста Александры Дроновой, находящемся в распоряжении издания, сообщается, что США приняли решение еще 7 октября. Причиной послужила «серьезность обвинений и тяжесть преступлений».

Родным Ярошенко о решении сообщили лишь 26 октября, когда на родину вернулась другая российская заключенная  — Мария Бутина. Летчик признался «Известиям», что не верит в случившееся.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — заявил Ярошенко.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #ярошенко

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