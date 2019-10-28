«Известия» пишут, что США отказали России в возвращении летчика Ярошенко
США отказались передать России заключенного в тюрьме Danbury, штат Коннектикут, гражданина РФ Константина Ярошенко, пишет в понедельник газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.
В письме главы департамента международных переводов Паулы Вульф на имя российской коллеги из Минюста Александры Дроновой, находящемся в распоряжении издания, сообщается, что США приняли решение еще 7 октября. Причиной послужила «серьезность обвинений и тяжесть преступлений».
Родным Ярошенко о решении сообщили лишь 26 октября, когда на родину вернулась другая российская заключенная — Мария Бутина. Летчик признался «Известиям», что не верит в случившееся.
«Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — заявил Ярошенко.