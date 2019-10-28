«Известия» пишут, что США отказали России в возвращении летчика Ярошенко

США отказались передать России заключенного в тюрьме Danbury, штат Коннектикут, гражданина РФ Константина Ярошенко, пишет в понедельник газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

В письме главы департамента международных переводов Паулы Вульф на имя российской коллеги из Минюста Александры Дроновой, находящемся в распоряжении издания, сообщается, что США приняли решение еще 7 октября. Причиной послужила «серьезность обвинений и тяжесть преступлений».

Родным Ярошенко о решении сообщили лишь 26 октября, когда на родину вернулась другая российская заключенная — Мария Бутина. Летчик признался «Известиям», что не верит в случившееся.