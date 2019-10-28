Пока мир не увидит труп аль-Багдади, не нужно верить в сказки о его ликвидации - эксперт

США объявили о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в девятый раз. Об этом сообщил «Народным новостям» военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», журналист и писатель Виктор Баранец.

Эксперт рассказал, что посчитал число заявлений о ликвидации. По его словам, каждый раз, когда объявлялось об уничтожении террориста, делались оговорки, которые прозвучали и сейчас: «по всей вероятности», «нельзя исключать», «скорее всего», «очень возможно» и так далее.

Баранец отметил, что все сведения о ликвидации аль-Багдади были объявлены Белым домом для поднятия репутации США. По его словам, рейтинг Вашингтона сильно пошатнулся на мировой арене из-за бегства контингента США с территорий в Сирии, которые контролируются курдами-террористами.

При этом эксперт отметил, что в представленной США «позитивной картинке» ответствует главная деталь: труп аль-Багдади. По его словам, пока американские спецслужбы не предъявят миру тело убитого главаря ИГ*, рассказы об его уничтожении можно будет воспринимать в качестве политической сказки.

«Вот когда это стопроцентное доказательство будет предъявлено, тогда можно будет говорить, что американцы действительно "срубили голову" ИГ*, — заявил собеседник агентства.

Баранец заключил, что до момента, пока мир не получит труп аль-Багдади, все заявления Пентагона о ликвидации боевика можно воспринимать лишь как политический миф

*ИГ- террористическая группировка, запрещена судом в РФ.