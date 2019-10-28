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2:39   28 Октября 2019
Весь мир

Ради предвыборной гонки Трамп решился на распространение фейков о ликвидации аль-Багдади

Ради предвыборной гонки Трамп решился на распространение фейков о ликвидации аль-Багдади

Заявление США о ликвидации главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади сомнительно, поскольку сообщения о его смерти появлялись и тут же опровергались постоянно. Об этом рассказал в интервью «Народным новости» специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

По словам эксперта, кроме громких заявлений в данной ситуации ничего нету - ни фото, ни видео. Он отметил, что есть только слова людей, которые вводили неоднократно мировую общественность в заблуждение.

«Веры американцам нет, как в сказке про пастушка и волков. Поэтому тут больше вопросов, чем ответов», - подчеркнул он.

Джума отметил, что на вопрос о том, покажу ли американцы тело якобы убитого террориста кому-либо и предоставят ли доказательства, может ответить только сам президент США Дональд Трамп.

Эксперт также обратил внимание на то, что американская сторона описала операцию как «операцию по ликвидации» главаря ИГ*. По его словам, рассказ американской больше напоминает сценарий голливудского боевика. Так, США утверждают, что аль-Багдади взорвал себя, убегая по туннелю вместе с детьми.

«Мир не стал безопаснее, как заявил Трамп. От убийства одиозного аль-Багдади ситуация в регионе не поменялась, и террористы не стали менее опасными», - отметил Джума.

Также он отметил, что Минобороны РФ указали на несоответствия в заявлении американского президента. Эксперт омтетил сомнительность того факта, что глава ИГ* скрывался на территории Идлиба, который находится в зоне ответственности Турции, а также та территория, в которой действуют конкуренты ИГ*.

Заявление об очередной «ликвидации» аль-Багдади становится традиционным элементом предвыборной кампании президента США. В воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что США якобы уничтожили главу ИГ*. Высказывание прозвучало в преддверии президентских выборах в США: вероятно, оно было сделано для повышения рейтинга Трампа.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Олег Королев
#сирия #иг #аль-багдади

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