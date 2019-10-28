Заявившего об «уничтожении» аль-Багдади Трампа подняли на смех в соцсетях

Популярный в РФ telegram-канал «Выпускайте Кракена!» опубликовал комментарии в Twitter американских пользователей, поднявших на смех главу государства Дональда Трампа, сообщившего о «ликвидации» главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, пишет Федеральное агентство новостей.

Люди задали президенту и Белому дому логичные и весьма неприятные вопросы. Непонятно, куда исчезло тело убитого боевика и когда он все же был ликвидирован, ведь о «ликвидации» аль-Багдади сообщалось и ранее.

Получается, что Трампу не удалось восстановить репутацию после заключения Россией и Турцией меморандума о завершении военной операции «Источник мира» против курдских радикалов в Сирии, которых американцы ранее бросили после многих лет поддержки. Очевидно, что цель его заявления о смерти аль-Багдади была именно такой.