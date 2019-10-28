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 Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

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2:07   28 Октября 2019
Весь мир

Российский сенатор прокомментировал угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Российский сенатор прокомментировал угрозу главы «Азова»* ввести тысячи бойцов в Донбасс

Угрозы главы батальона «Азов»* Андрея Билецкого украинскому президенту Владимиру Зеленскому свидетельствуют о двоевластии в стране, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Билецкий заявил, если Зеленский примет решение о разводе сил, то на Донбассу будут введены десять тысяч бойцов.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что в связи с этим высказыванием встает вопрос о том, кто же определяет политику страны - Зеленский или Билецкий. По его словам, пока украинский президент « позирует во фраке и белой бабочке в Токио», глава батальона диктует правила игры.

В начале октября контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает временное введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение в регионе местных выборов. Стороны также договорились о разведении сил в Золотом и Петровском.

*Батальон «Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ. Против его участников возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «похищение человека», «истязание» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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Автор: Олег Королев
#донбасс #азов #зеленский

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