Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Полиция Украины изъяла и вывезла оружие в поселке Золотое, речь о котором шла во время спора президента Владимира Зеленского с выступающими против разведения сил с националистами. Об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, многие из тех, кто посмотрел видеоролик спора Зеленского с украинскими радикалами, начали говорить об измене, не разобравшись в ситуации.

Тимошенко сообщил, что то оружие, которого вчера якобы «не было», изъяли сотрудники МВД. Оно уже вывезено из поселка.

Накануне в штабе Операции объединенных сил Украины заявили, что спорившие в поселке Золотое люди, которые назвались добровольцами, никак не связаны с силовыми структурами. Отмечалось, что они находятся в районе проведения операции незаконно.

Ранее контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. Ожидалось, что оно начнется 9 октября, однако, по данным ДНР и ЛНР, украинская сторона постоянно срывает данный процесс.