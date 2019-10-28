Отчаяние сподвигло Трампа заявить о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии, уверен эксперт

Создание фейка, который легко опровергается министерством обороны другой страны - это хамство, которое США допускает в отношении ко всему миру. Об этом сообщил политолог Сергей Абрамов в интервью агентству «Народные новости», комментируя «ликвидацию» главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очередной «ликвидации» главаря ИГ*. По его словам, военные США провели в сирийской провинции Идлиб спецоперацию по ликвидации террориста 27 октября. Минобороны РФ в ответ заявил, что не располагает достоверными сведениями о том, что операция проводилась. Также в ведомстве указали, что за последние дни в Идлибе воздушные силы США или международной коалиции не наносили ударов с воздуха. Сама же смерть Абу Бакра аль-Багдади ничем не подтверждена.

Политолог отметил, что американская сторона не может представить каких-либо доказательств, кроме громких слов. Он подчеркнул, что каких-либо видео или фото нет, однако есть сомнительный тест ДНК, который был взят непонятно кем и как.

«Короче, они просят нам поверить им на слово. Причем в случае с аль-Багдади уже не в первый раз, а в седьмой или восьмой», - подчеркнул эксперт.

По словам Абрамова, создавать такие фейки и потом прилюдно ими же хвастаться - это настоящее хамство. По его мнению, Трамп и его администрация идут на данные мерты от отчаяния - президенту США регулярно грозят импичментом, скоро новые выборы.

«Ему нужна маленькая победоносная война, убийство главного террориста мира его вполне реально может спасти. Но такой фейк его, скорее всего, просто потопит», - заявил он.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.