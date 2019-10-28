Telegram-каналы бурно отреагировали на фейк Трампа об «уничтожении» аль-Багдади в Сирии

Федеральное агентство новостей приводит реакцию telegram-каналов на очередное сообщение США об «уничтожении» главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Американцы не обнародовали в доказательство ни фото, ни видео проведенной спецоперации и не объяснили, откуда взяли образец для сравнения ДНК (именно так якобы была подтверждена личность «убитого»), а также почему террорист ИГ* оказался в провинции Идлиб, подконтрольной враждебным ИГ* группировкам.

Telegram-канал «Контора» отметил схожесть заявления Трампа с предвыборным трюком Барака Обамы, также заявившего о ликвидации основателя «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена.

Telegram-канал «Майор и генерал» иронизирует, что, по всей видимости, «Трампу помогал готовить речь о ликвидации аль-Багдади продюсер Диснея».

Сами американцы также не восприняли всерьез очередную «ликвидацию» аль-Багдади. В соцсетях они требуют доказательств того, что террорист в самом деле уничтожен.

«Так когда его убили — вчера или в 2017-м?» — недоумевает один из пользователей Twitter.

Ранее Трамп сообщил, что глава ИГ* был загнан в тупиковый тоннель, где ему пришлось, «воя, плача и крича по пути», активизировать пояс смертника и самоликвидироваться вместе с тремя детьми. Анализ ДНК, по словам президента США, дал «точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение — это был он».

В Минобороны РФ отметили, что ведомству ничего не известно о спецоперации США, при этом за последние дни не было зафиксировано никаких ударов с воздуха американцами по идлибской зоне деэскалации. Судя по всему, «ликвидация» Абу Бакра аль-Багдади – фейк и инсценировка США. Таким образом Трамп решил пропиариться накануне выборов 2020 года.

* Террористические организации, запрещены в РФ.