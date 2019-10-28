Посол РФ в США прокомментировал ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном

Отношения России и США не так плохи, поскольку контакты на серьезном уровне возобновлены. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале заявил, что ему не хотелось бы, чтобы у общественности создавалось впечатление, что в российско-американских отношениях все плохо. По его словам, за последнее время у сторон наладились некоторые контакты на серьезном уровне.

Он отметил, что возобновились консультации по противодействию террористической угрозе. Посол РФ подчеркнул, что российская сторона готова к такому взаимодействию, практичному и взаимоуважительному.

Антонов сообщил, что стороны проводят консультации по стратегической стабильности. По его словам, Россия помогает США в решении проблем Корейского полуострова. По его словам, представители сторон находится в очень тесном контакте по Афганистану.