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РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

 Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Telegram-каналы бурно отреагировали на фейк Трампа об «уничтожении» аль-Багдади в Сирии

Telegram-каналы бурно отреагировали на фейк Трампа об «уничтожении» аль-Багдади в Сирии

 Отчаяние сподвигло Трампа заявить о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии, уверен эксперт

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0:57   28 Октября 2019
Весь мир

Посол РФ в США прокомментировал ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном

Посол РФ в США прокомментировал ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном

Отношения России и США не так плохи, поскольку контакты на серьезном уровне возобновлены. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале заявил, что ему не хотелось бы, чтобы у общественности создавалось впечатление, что в российско-американских отношениях все плохо. По его словам, за последнее время у сторон наладились некоторые контакты на серьезном уровне.

Он отметил, что возобновились консультации по противодействию террористической угрозе. Посол РФ подчеркнул, что российская сторона готова к такому взаимодействию, практичному и взаимоуважительному.

Антонов сообщил, что стороны проводят консультации по стратегической стабильности. По его словам, Россия помогает США в решении проблем Корейского полуострова. По его словам, представители сторон находится в очень тесном контакте по Афганистану.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #антонов

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