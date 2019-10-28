«Идиоты из Госдепа» слепили фейк о гибели аль-багдади по шаблонам голливуда - эксперт

Только «конченые идиоты из Госдепа» могли инсценировать гибель главы ИГ* подобным образом, заявил в интервью ФАН офицер спецназа в отставке и публицист Алексей Домбровский.

По его словам, инсценировка смерти Абу Бакра аль-Багдади дело руск людей, которые если и служили, то не на Ближнем Востоке или в Сирии. Эксперт отметил, что «только конченный идиот, насмотревшийся голливудских фильмов, смог бы сделать такую грубую подделку под спецоперацию».

Домбровский.подчеркнул, что сомнение вызывают многие аспекты, начиная с места - по сводкам самих же США, вокруг были люди, которые сами были бы готовы принести голову главы ИГ*. Он отметил, что сомнение вызывает также участие вертолетов в спецоперации - в реальности там работали бы либо агенты-внедренцы, либо дроны, либо мобильный отряд спецназа.

«Наглый штурм в таких операциях — просто бред. Так что, я думаю, что весь этот фэйк придумали гражданские из Госдепа. Они такую «голливудщину» любят», - заявил эксперт.

Также Домбровский отметил, что о самых серьезных операциях обычно никто не сообщает, даже США, поскольку после нее десятки раз проверяются все факты и уточняются, точно ли миссия была выполнена и какие риски может нести ликвидация. Публицист отметил, что ФСБ обычно сообщает о спецоперациях через недели и даже месяцы.

«Там же очень важно посмотреть, кого назначат следующим, можно ли ввести новых агентов в игру, пользуясь неразберихой, кто прибудет забрать тело и так далее. А тут прям отгремели на весь мир. Дилетантский бред и только», - заявил Домбровский.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил об очередной смерти главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Согласно его утверждению, американские военные провели спецоперацию по ликвидации террориста 27 октября в сирийской провинции Идлиб. По словам американского лидера, аль-Багдади забежал в тупиковый тоннель, «воя, плача и крича по пути», и там самоуничтожился вместе с тремя детьми. При этом доказательств произошедшего он не предоставил, но заявил, что результаты экспертизы достоверно подверждают, что это быль главарь ИГ. Вместе с этим, Трамп поблагодарил Россию за открытие воздушного пространство над провинцией.

Министерство обороны России в ответ заявило, что не располагает достоверными данными о проведении США такой операции. В ведомстве указала, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб воздушными силами США или муждародной коалиции зафиксировано не было. Официальный представитель ведомства отметил, что в любом случае, очередная смерть главаря ИГ* не имеет какого-либо значения для ситуации в Сирии.

Эксперты сходятся во мнении, что ликвидация Абу Бакра аль-Багдади - фейк и инсценировка американских спецслужб. Они считают, что с помощью этой сенсации Трамп хотел набрать политических очков перед выборами.

*Исламское государство - террористическая группировка, запрещена в РФ.