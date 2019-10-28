«Убитый» Трампом аль-Багдади не мог находиться в занятом «Аль-Каидой» Идлибе – эксперт

Политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский в разговоре с «ПолитРоссией» усомнился в том, что главарь ИГ* Аль-Багдади, якобы уничтоженный в ходе спецоперации США, мог находиться в глубоком тылу враждебной террористической группировки, контролирующей зону сирийской провинции Идлиб.

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сообщил в воскресенье американский лидер Дональд Трамп. Минобороны РФ обнародовало официальное заявление, в котором усомнилось в правдивости этого утверждения.

Российское ведомство считает маловероятным, что аль-Багдади оказался на территории, в последние годы подконтрольной враждебной ИГ* группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ранее известной как «Джебхат ан-Нусра»*), сирийскому подразделению «Аль-Каиды»*. Эта группировка, как отмечает Минобороны, всегда на месте уничтожала членов ИГ*, как ключевых соперников в борьбе за власть в Сирии. Поэтому Вашингтону следует предоставить доказательства, что главарь ИГ* спокойно находился на враждебной территории.

Сатановский согласен с сомнениями оборонного ведомства. По его словам, в последний раз упоминалось, что Аль-Багдади находился в провинции Анбар, в горных районах Ирака. Нет никаких объяснений тому, что лидер ИГ*, насмерть поссорившийся с лидером «Аль-Каиды», вдруг оказался в Сирии, в регионе, контролируемом сирийским филиалом «Аль-Каиды».

Также эксперт напомнил, что новости о ликвидации Аль-Багдади появлялись уже много раз, и очередной информационный вброс «внезапно» совпал с предвыборной президентской кампанией в США.

* Террористические организации, запрещены в РФ.