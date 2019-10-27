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Чилийский лидер подписал указы об отмене режима ЧП по всей стране

Чилийский лидер подписал указы об отмене режима ЧП по всей стране

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23:20   27 Октября 2019
Политика

Чилийский лидер подписал указы об отмене режима ЧП по всей стране

Чилийский лидер подписал указы об отмене режима ЧП по всей стране

Чилийский лидер Себастьян Пиньера подтвердил снятие режима ЧП в столице страны Сантьяго и других регионах после того, как ситуация с протестами и беспорядками наладилась, передает в воскресенье пресс-служба администрации президента Чили.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет отменено с 00:00 (06:00 по московскому времени) 28 октября.

Напомним, протесты, вылившиеся в массовые беспорядки и стычки с полицейскими, начались в Сантьяго 14 октября. Причиной послужило повышение стоимости проезда в метрополитене. Позднее беспорядки распространились на другие чилийские города, в результате погибли 19 человек. Глава государства Себастьян Пиньера ввел режим ЧП и комендантский час в охваченных протестами городах, а также пошел на отмену повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Во вторник президент объявил о введении новых мер социальной поддержки населения, в частности, увеличении пенсий и снижении тарифов на электроэнергию.

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Автор: Мария Милкевич
#чили #пиньера

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