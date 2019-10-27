Чилийский лидер подписал указы об отмене режима ЧП по всей стране

Чилийский лидер Себастьян Пиньера подтвердил снятие режима ЧП в столице страны Сантьяго и других регионах после того, как ситуация с протестами и беспорядками наладилась, передает в воскресенье пресс-служба администрации президента Чили.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет отменено с 00:00 (06:00 по московскому времени) 28 октября.

Напомним, протесты, вылившиеся в массовые беспорядки и стычки с полицейскими, начались в Сантьяго 14 октября. Причиной послужило повышение стоимости проезда в метрополитене. Позднее беспорядки распространились на другие чилийские города, в результате погибли 19 человек. Глава государства Себастьян Пиньера ввел режим ЧП и комендантский час в охваченных протестами городах, а также пошел на отмену повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Во вторник президент объявил о введении новых мер социальной поддержки населения, в частности, увеличении пенсий и снижении тарифов на электроэнергию.