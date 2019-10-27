ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

Федеральное агентство новостей в проекте «Образы российского патриотизма» пишет про официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которую благодаря жесткости и яркой индивидуальности на Западе именуют то «привлекательнейшей персоной Кремля», то «новой русской супервумен».

С приходом Захаровой на пост главы Департамента информации и печати началась новая эра в российской дипломатии: внешнеполитическое ведомство словно заговорило на другом языке. Вместо скучного официоза МИД РФ высказывается интересно, четко и по делу, а департамент под руководством Марии стал главным генератором инфоповодов как в России, так и за границей.

Немецкая газета Handelsblatt писала, что яркий стиль Захаровой распространился на все министерство и даже отчасти на главу МИД Сергея Лаврова.

В 2017 году президент России Владимир Путин лично вручил Захаровой «Орден Дружбы», подчеркнув «высочайший уровень мастерства, умение работать с полной самоотдачей и добиваться поставленных целей».