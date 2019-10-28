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 Отчаяние сподвигло Трампа заявить о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии, уверен эксперт

Отчаяние сподвигло Трампа заявить о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии, уверен эксперт
ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

 РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

Офис Зеленского заявил о вывозе оружия украинских националистов из Золотого

 Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Telegram-каналы бурно отреагировали на фейк Трампа об «уничтожении» аль-Багдади в Сирии

Telegram-каналы бурно отреагировали на фейк Трампа об «уничтожении» аль-Багдади в Сирии

 Отчаяние сподвигло Трампа заявить о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии, уверен эксперт

Отчаяние сподвигло Трампа заявить о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии, уверен эксперт
0:42   28 Октября 2019
Весь мир

Военные Швеции, Дании и Норвегии совершат полет над РФ по Договору об открытом небе

Военные Швеции, Дании и Норвегии совершат полет над РФ по Договору об открытом небе

Совместный наблюдательный полет Швеции, Дании и Норвегии над территорией России состоится с 28 октября по 1 ноября согласно Договору по открытому небу, пишет в понедельник газета «Красная звезда», ссылаясь на главу Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

В это же время российские наблюдатели выполнят полет над территорией Латвии. Они поднимутся в небо на российском самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома открытого неба Рига. Шведы, датчане и норвежцы вылетят на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #договор по открытому небу

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