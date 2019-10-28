Военные Швеции, Дании и Норвегии совершат полет над РФ по Договору об открытом небе

Совместный наблюдательный полет Швеции, Дании и Норвегии над территорией России состоится с 28 октября по 1 ноября согласно Договору по открытому небу, пишет в понедельник газета «Красная звезда», ссылаясь на главу Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

В это же время российские наблюдатели выполнят полет над территорией Латвии. Они поднимутся в небо на российском самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома открытого неба Рига. Шведы, датчане и норвежцы вылетят на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.