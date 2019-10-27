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Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

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Перенджиев считает отсутствие тела «убитого» аль-Багдади доказательством лжи Трампа

Перенджиев считает отсутствие тела «убитого» аль-Багдади доказательством лжи Трампа

 Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

21:23   27 Октября 2019
Весь мир

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

Партия «Левые» впервые в истории выигрывает земельные выборы в немецкой Тюрингии с 30%. Таковы данные экзит-пола. Второе место занимает правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 23%. Христианско-демократический союз отстает на 1%.

Социал-демократы получают 8%, Зеленые и Свободные демократы —по 5,5%.

Тюрингия — одна из пяти новых федеральных земель, которая появилась на на территории бывшей Восточной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР. Ранее в стране прошли земельные выборы в Саксонии и Бранденбурге.

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Автор: Арсений Аскольский
#германия #тюрингия

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