Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

Партия «Левые» впервые в истории выигрывает земельные выборы в немецкой Тюрингии с 30%. Таковы данные экзит-пола. Второе место занимает правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 23%. Христианско-демократический союз отстает на 1%.

Социал-демократы получают 8%, Зеленые и Свободные демократы —по 5,5%.

Тюрингия — одна из пяти новых федеральных земель, которая появилась на на территории бывшей Восточной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР. Ранее в стране прошли земельные выборы в Саксонии и Бранденбурге.