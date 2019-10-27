Перенджиев считает отсутствие тела «убитого» аль-Багдади доказательством лжи Трампа
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил изданию «ПолитЭксперт», что Дональд Трамп разыгрывает очередной голливудский сюжет, пытаясь придать достоверность сообщению о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее Трамп официально заявил об успешном устранении в сирийской провинции Идлиб самого главаря, его подручных и множества боевиков. Он уточнил, что в ходе спецоперации аль-Багдади самоликвидировался, подорвав пояс смертника. Президент США использовал выражение «умер, как собака». Подтвердить личность убитого американские военные якобы смогли при помощи теста ДНК.
Однако здесь возникают сомнения, ведь в Ираке у заключенных «Кэмп Букка», когда будущий главарь ИГ* отбывал там наказание, не проводился забор биоматериалов. С чем же сравнивали полученные ДНК? Кроме того, не были опубликованы ни фотографии, ни видеосъемка с места событий. Почему у американских военных не остались записи с камер, закрепленных на шлеме? Также нет никаких объяснений, почему вообще аль-Багдади оказался в Идлибе, причем не один, а с членами семьи.
Перенджиев считает, что отсутствие тела аль-Багдади является четким доказательством, что США лгут. Мало того, что он якобы привел в действие пояс смертника, так далее еще и последовали удары. Кроме того, раз американцы утверждают, что все произошло именно так, значит это каким-то образом было зафиксировано и установлено. Следовательно, существуют документы, которые США должны предоставить.
«И я вам так скажу, такие люди себя не взрывают», — подвел итог эксперт.