США в Сирии, прикрывая курдских бандитов, сами наживались на транзите наркотиков

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, комментируя возвращение американских войск в Сирию, заявил, что под видом военных операций США могут заниматься чем угодно, в том числе и контрабандой запрещенных веществ.

«Есть, конечно, определенные бизнес-интересы у тех, кто не согласен с решением Трампа. Под видом военных операций можно заниматься чем угодно, в том числе и транзитом наркотиков. Этим, по некоторым данным, там американцы и занимались», — заявил он «Политике сегодня»

По мнению эксперта, решение Дональда Трампа о выводе войск из САР «развернули» из-за внутриполитической борьбы в США.

«Действительно можно сегодня утверждать, что «развернуто» решение Трампа. Идет в США сейчас внутренняя политическая борьба, связанная с подготовкой к выборам. В этом контексте будет вот такая внутриаппаратная борьба постоянно развиваться», — подчеркивает Мавашев.

Также эксперт отметил, что последствия от действия американской базы «Ат-Танф» в Сирии, где, по информации из различных источников, тренировали боевиков, в будущем можно уменьшить при скоординированных усилиях РФ, Турции и Ирана.

«Естественно, при скоординированных усилиях России, Турции и Ирана можно негативные последствия от действий этой базы уменьшить. Думаю, что здесь активное включение Турции потребуется, в том числе», — подытожил спикер.

Ранее стало известно, что войска США возвращаются в Сирию на помощь курдским боевикам и террористам в «Ат-Танф». Возвращение американских военных провели так, чтобы привлечь максимум внимания СМИ. Таким образом Пентагон дал знать всем заинтересованным сторонам, что американские войска вновь окажутся в Сирии, где планируют вместе с «бывшими» террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* и курдскими боевиками, связанными с террористами Рабочей партии Курдистана, удерживать до последнего нефтяные промыслы.

Накануне Минобороны РФ опубликовало данные космической разведки, которые свидетельствуют о том, что американские военные охраняли перевозку незаконно добытой нефти между месторождениями в Заевфратье и нефтеперерабатывающими заводами в Иракском Курдистане.

*Запрещена на территории РФ решением Верховного суда