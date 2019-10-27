Эксперт считает, что США могли спрятать «уничтоженного» главаря ИГ* в Калифорнии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

 РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Перенджиев считает отсутствие тела «убитого» аль-Багдади доказательством лжи Трампа

Перенджиев считает отсутствие тела «убитого» аль-Багдади доказательством лжи Трампа

 Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

ФАН пишет о «русской супервумен» и защитнице национальных интересов Марии Захаровой

 РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Перенджиев считает отсутствие тела «убитого» аль-Багдади доказательством лжи Трампа

Перенджиев считает отсутствие тела «убитого» аль-Багдади доказательством лжи Трампа

 Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии впервые в истории

21:08   27 Октября 2019
Россия

Эксперт считает, что США могли спрятать «уничтоженного» главаря ИГ* в Калифорнии

Эксперт считает, что США могли спрятать «уничтоженного» главаря ИГ* в Калифорнии

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в беседе с ФАН заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о смерти главаря группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади на самом деле вымысел, который помог «получить политические очки после поражения на Ближнем Востоке».

Трамп подтвердил «уничтожение» террориста на северо-востоке Сирии 27 октября. По его словам, операция проводилась в ночь с субботы на воскресенье, в ней якобы участвовали Россия, Иран, Турция и САР. При этом в Минобороны РФ и Кремле заявления Трампа поставили под сомнение и потребовали от США доказать ликвидацию боевика.

«США, мягко говоря, обделались в Сирии, особенно после того, как они бросили курдов, которых они поддерживали очень долгое время» — отметил эксперт.

По его словам, глава Белого дома оценил общественную реакцию на эти события, понял, что все преподносится как его трусость и неэффективость, поэтому решил провести такую спецоперацию, «причем совершенно не важно, была она в действительности, или не была».

Эксперт считает, что США могли спрятать «уничтоженного» главаря ИГ* в Калифорнии

Осташко отметил, что США могли вызвать аль-Багдади на встречу в провинцию Дейр эз-Зор, где все еще находятся отряды ИГ*, и там устранить. Тем не менее Пентагон устроил «фарс с вертолетами и спецподразделениями».

Вашингтону плевать на своих «ручных террористов» — их задача в нужный момент их устранять для медийного и пиар сопровождения.

    «Да им не нужно было проводить никаких масштабных операций, устранить можно было в любой момент. Но это было не выгодно, а так как после операции Турции, после решающей роли России в наведении порядка на севере САР, когда наши, по сути, остановили военную операцию Анкары, Трампу нужно было показать свою дееспособность в этом регионе, и он таким образом это показал., — уверен эксперт.

Эксперт считает, что США могли спрятать «уничтоженного» главаря ИГ* в Калифорнии

Политический аналитик не исключил, что аль-Багдади  жив и находится по программе защиты свидетелей под другим именем и с другим паспортом.

Это совершенно не важно, главное — официально заявили, а значит, он больше нигде не появится.... Это вообще не имеет никакого значения, важно, что это заявляет президент США. Так что все это фейк», — заключил собеседник ФАН

* Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...