Эксперт считает, что США могли спрятать «уничтоженного» главаря ИГ* в Калифорнии

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в беседе с ФАН заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о смерти главаря группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади на самом деле вымысел, который помог «получить политические очки после поражения на Ближнем Востоке».

Трамп подтвердил «уничтожение» террориста на северо-востоке Сирии 27 октября. По его словам, операция проводилась в ночь с субботы на воскресенье, в ней якобы участвовали Россия, Иран, Турция и САР. При этом в Минобороны РФ и Кремле заявления Трампа поставили под сомнение и потребовали от США доказать ликвидацию боевика.

«США, мягко говоря, обделались в Сирии, особенно после того, как они бросили курдов, которых они поддерживали очень долгое время» — отметил эксперт.

По его словам, глава Белого дома оценил общественную реакцию на эти события, понял, что все преподносится как его трусость и неэффективость, поэтому решил провести такую спецоперацию, «причем совершенно не важно, была она в действительности, или не была».

Осташко отметил, что США могли вызвать аль-Багдади на встречу в провинцию Дейр эз-Зор, где все еще находятся отряды ИГ*, и там устранить. Тем не менее Пентагон устроил «фарс с вертолетами и спецподразделениями».

Вашингтону плевать на своих «ручных террористов» — их задача в нужный момент их устранять для медийного и пиар сопровождения.

«Да им не нужно было проводить никаких масштабных операций, устранить можно было в любой момент. Но это было не выгодно, а так как после операции Турции, после решающей роли России в наведении порядка на севере САР, когда наши, по сути, остановили военную операцию Анкары, Трампу нужно было показать свою дееспособность в этом регионе, и он таким образом это показал., — уверен эксперт.

Политический аналитик не исключил, что аль-Багдади жив и находится по программе защиты свидетелей под другим именем и с другим паспортом.

Это совершенно не важно, главное — официально заявили, а значит, он больше нигде не появится.... Это вообще не имеет никакого значения, важно, что это заявляет президент США. Так что все это фейк», — заключил собеседник ФАН

* Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.