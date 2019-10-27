Жительница Волгограда спасла приют для бездомных животных от расселения

Волгоградский частный приют «Наши бездомыши», который хотели снести вместе с несанкционированной стоянкой, переехал в новое место. По словам владелицы приюта Людмилы Чурюмовой, теперь четвероногие питомцы получили просторные вольеры.

В августе районная администрация по представлению прокуратуры потребовала освободить территорию от незаконных построек, среди которых оказались вагончики и вольеры для бездомных животных. Тогда женщина попросила чиновников дать приюту время для поиски нового места.

«Пришлось провести большую работу в рекордно короткое время. Но теперь у наших собак и кошек есть уютные и просторные вольеры», — рассказала Людмила ИА «Высота 102»

Она добавила, что вольеров и будок все равно не хватает, поэтому некоторых питомцев пришлось отдать на передержку. Тем не менее, ее «хвостики» счастливы, подчеркнула хозяйка приюта.

Людмила Чурюмова и ее единомышленники поблагодарили всех горожан, помогавших в обустройстве нового дома для четвероногих питомцев.