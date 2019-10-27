РФ и Египет проводят учения ПВО «Стрела дружбы — 2019» для обмена опытом

Впервые военные из Египта и РФ проводят совместные противовоздушные учения «Стрела Дружбы — 2019». В них участвует техника российского производства, которая стоит на вооружении египетской армии. Эти учения могут придать новый импульс сотрудничеству двух государств в сфере военных закупок. Москва и Каир в этой области сотрудничают довольно давно. В настоящее время интерес для Египта могут представлять такие разработки российского ВПК, как истребители Су-35 и ЗРК С-400.

По мнению главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу, между странами наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере.

«С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооруженные силы современным вооружением и военной техникой российского производства», –– уверен российский военный министр.

Первые совместные учения войск противовоздушной обороны РФ и Египта начались на территории североафриканского государства на базе учебного тактического центра войск ПВО Египта. Маневры под названием «Стрела Дружбы — 2019» продлятся 13 дней. На учения в страну были переброшены зенитчики из воинских частей Южного военного округа Российской Федерации.

Пресс-служба Министерства обороны РФ отмечает, что учения проводятся для обмена опытом между военными двух государств, совершенствования их навыков, а также для обеспечение безопасности воздушного пространства над важными объектам «с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов».

Директор Центра африканских исследований РУДН Владимир Юртаев в разговоре с RT заявил, что учения могут стать дополнительным стимулом для расширения сотрудничества Москвы и Каира в военно-технической области.