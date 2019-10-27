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 «Ликвидация» аль-Багдади останется политической сказкой, пока США не покажут его тело

«Ликвидация» аль-Багдади останется политической сказкой, пока США не покажут его тело
20:06   27 Октября 2019
Россия

Эксперт не исключил, что США инсценировали смерть лидера ИГ*

Эксперт не исключил, что США инсценировали смерть лидера ИГ*

Директор общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев в беседе с «НьюИнформ» не исключил, что США могли устроить инсценировку «ликвидации» главы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Американский лидер Дональд Трамп 27 октября заявил, что аль-Багдади мертв. По его словам, операция проводилась в  ночь с субботы на воскресенье. Якобы Россия, Иран, Турция и Сирия ей содействовали. При этом в Минобороны РФ заявления Трампа поставили под сомнение. В частности, генерал-майор Игорь Конашенков потребовал от США доказать убийство террориста, так как за последние дни не зафиксировано авиаударов американской авиации в зоне Идлиб, где, по утверждению США, был ликвидирован аль-Багдади.

Никита Исаев заявил, что положение США на Ближнем Востоке в последнее время серьезно подорвано. «Ликвидация» аль-Багдади могла бы помочь восстановить позиции.

 «США по общему международному признанию, а также по оценке всех участников конфликта на Ближнем Востоке за последнюю неделю крайне серьезно подорвали свою международную репутацию и как страна, обеспечивающая борьбу с терроризмом, и как страна, осуществляющая мирное урегулирование ближневосточного процесса, и как страна, не имеющая в регионе других интересов кроме нефти», — напомнил эксперт.

Эксперт не исключил, что США инсценировали смерть лидера ИГ*

Уничтожение лидера ИГ* обеспечило бы США возврат в ближневосточную повестку в качестве ведущего игрока, считает Исаевв. Собеседник издания подчеркнул, что  слухи   ликвидации аль-Багдади звучат на протяжении нескольких лет, но все они не были подтверждены. Это нанесет серьезный урон по американской репутации.

«Нам стоит понаблюдать в ближайшие дни за рабочей неделей и международной риторикой, а также за доказательствами Соединенных Штатов Америки и после этого делать соответствующие выводы», — резюмировал Исаев.  

* Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.  

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Автор: Арсений Аскольский

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