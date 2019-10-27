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 «Ликвидация» аль-Багдади останется политической сказкой, пока США не покажут его тело

«Ликвидация» аль-Багдади останется политической сказкой, пока США не покажут его тело
19:41   27 Октября 2019
Россия

Песков прокомментировал заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ*

Песков прокомментировал заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ*

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны РФ по теме о ликвидации главаря запрещенного в РФ «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он заявил в воскресенье, 27 октября. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства». По его словам, это случилось в ходе субботней операции американских военных, в которой якобы содействие оказали Россия, Иран, Турция и Сирия. В Минобороны РФ слова главы Белого дома поставили под сомнение. В частности, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за последние дни не зафиксировано никаких авиаударов авиации США в зоне Идлиб, также Минобороны не располагает данными о каком-либо содействии РФ в пропуске американских вертолетов. Оборонное ведомство потребовало от США доказательства ликвидации аль-Багдади. 

В воскресенье журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о возможной гибели «террориста номер один в мире». Пресс-секретарь российского лидера призвал ориентироваться на позицию Минобороны РФ. 

«Смотрите Конашенкова», — сказал Песков.

Сообщение Трампа о ликвидации главаря ИГ, которое глава Белого дома написал в Twitter, с иронией прокомментировал иранский министр.

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Автор: Софья Белоцерковская
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