Песков прокомментировал заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ*

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны РФ по теме о ликвидации главаря запрещенного в РФ «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он заявил в воскресенье, 27 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства». По его словам, это случилось в ходе субботней операции американских военных, в которой якобы содействие оказали Россия, Иран, Турция и Сирия. В Минобороны РФ слова главы Белого дома поставили под сомнение. В частности, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за последние дни не зафиксировано никаких авиаударов авиации США в зоне Идлиб, также Минобороны не располагает данными о каком-либо содействии РФ в пропуске американских вертолетов. Оборонное ведомство потребовало от США доказательства ликвидации аль-Багдади.

В воскресенье журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о возможной гибели «террориста номер один в мире». Пресс-секретарь российского лидера призвал ориентироваться на позицию Минобороны РФ.

«Смотрите Конашенкова», — сказал Песков.

Сообщение Трампа о ликвидации главаря ИГ, которое глава Белого дома написал в Twitter, с иронией прокомментировал иранский министр.