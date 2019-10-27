«Ликвидация» аль-Багдади останется политической сказкой, пока США не покажут его тело

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец считает, что информация о ликвидации главаря группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади «выпорхнула» из Белого дома для поднятия рейтинга США.

Репутация Вашингтона серьезно пошатнулась из-за бегства американского военного контингента с территорий Сирии, которая контролировалась курдскими бандоформированими, отметил эксперт в беседе с Nation News.

«Видимо, для того, чтобы была возможность как-то подправить рейтинг США, была проделана некая операция, которую нам, собственно, и показали. Там было много шума, огня, и в итоге вот такой позитивный финал — «срублена голова терроризма», — уверен эксперт.

Собеседник уверен: пока военные спецслужбы США не предъявят миру тело убитого ими боевика — рассказы о его уничтожении можно будет воспринимать как «политическую сказку».

Напомним, Трамп заявил, что Россия помогла американцам в уничтожении аль-Багдади. При этом в Минобороны опровергли слова лидера США. В ведомстве подчеркнули, что за минувшие дни данных с воздуха касательно действий американской авиации не поступало.

* Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.