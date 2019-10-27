Иранский министр колко ответил заявившему об уничтожении аль-Багдади Трампу

Соединенные Штаты «убили свое же творение». Так министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористический группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Глава Белого дома 27 октября написал в Twitter, что «только что произошло что-то очень крупное». Речь шла об уничтожении «террориста номер один в мире» аль-Багдиди. На твит президенту США поспешил ответить иранский министр.

По мнению Джахроми, в ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади «нет ничего особенного». Вашингтон уничтожил свое же творение, иронично отметил он.

«Ничего особенного! Вы только что убили свое же творение», — написал Джахроми в ответ на твит Трампа.

Ранее Трамп заявил, что главу «Исламского государства» убили американские военные. По словам главы Белого дома, участие в операции по уничтожению аль-Багдади якобы принимали Россия, Турция, Сирия и Ирак. При этом в Минобороны РФ усомнились в достоверности слов президента США и потребовали у Вашингтона предъявить доказательства.