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Иранский министр колко ответил заявившему об уничтожении аль-Багдади Трампу

Иранский министр колко ответил заявившему об уничтожении аль-Багдади Трампу

 Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб

Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перебросить в Донбасс десятки тысяч бойцов

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*

Курдские боевики поспешили заявить о причастности к недоказанной «ликвидации» главаря ИГ*
Американист сомневается, что глава ИГ* был на самом деле уничтожен

Американист сомневается, что глава ИГ* был на самом деле уничтожен

 Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа

Очередная «смерть» главаря ИГ аль-Багдади не внушает доверия, несмотря на заявление Трампа
19:10   27 Октября 2019
Россия

Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб

Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, террориста уничтожили в ходе операции на северо-востоке Сирии. Политолог Армен Гаспарян в беседе с iReactor объяснил, почему это может являться постановкой американских спецслужб.

Напомним, Трамп заявил, что Россия оказывала содействие американцам в уничтожении аль-Багдади. При этом в Минобороны опровергли слова американского лидера. В ведомстве подчеркнули, что за минувшие дни данных с воздуха касательно действий американской авиации не поступало.

Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб

Эксперт считает, что громкие заявления Трампа напоминают проект американских спецслужб, чтобы скрыть все следы сотрудничества с террористами.

 «Абсолютно правильно делают представители Минобороны в силу обстоятельств, что запрещенное в РФ «Исламское государство» было ничем иным, как проектом американских спецслужб. И эта ликвидация может быть отличной постановкой для того, чтобы скрыть все следы», — заявил политолог.

По мнению Гаспаряна, заявлению главы Белого дома  можно будет верить, если США предоставят доказательства. В ином случае есть объективные сомнения.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одно из них до сих пор не подтвердилось. ФАН приводит семь причин того, почему и нынешняя новость об убийстве аль-Багдади — неправда

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Автор: Арсений Аскольский
#иг #аль-багдади

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