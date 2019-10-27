Гаспарян назвал «ликвидацию» аль-Багдади постановкой американских спецслужб

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, террориста уничтожили в ходе операции на северо-востоке Сирии. Политолог Армен Гаспарян в беседе с iReactor объяснил, почему это может являться постановкой американских спецслужб.

Напомним, Трамп заявил, что Россия оказывала содействие американцам в уничтожении аль-Багдади. При этом в Минобороны опровергли слова американского лидера. В ведомстве подчеркнули, что за минувшие дни данных с воздуха касательно действий американской авиации не поступало.

Эксперт считает, что громкие заявления Трампа напоминают проект американских спецслужб, чтобы скрыть все следы сотрудничества с террористами.

«Абсолютно правильно делают представители Минобороны в силу обстоятельств, что запрещенное в РФ «Исламское государство» было ничем иным, как проектом американских спецслужб. И эта ликвидация может быть отличной постановкой для того, чтобы скрыть все следы», — заявил политолог.

По мнению Гаспаряна, заявлению главы Белого дома можно будет верить, если США предоставят доказательства. В ином случае есть объективные сомнения.

Сообщения о ликвидации аль-Багдади регулярно появляются в прессе на протяжении последних нескольких лет. Однако ни одно из них до сих пор не подтвердилось. ФАН приводит семь причин того, почему и нынешняя новость об убийстве аль-Багдади — неправда