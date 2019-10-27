Американист сомневается, что глава ИГ* был на самом деле уничтожен

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук Юрий Рогулев сомневается в том, что американские военные на самом деле уничтожили главу террористической организации «Исламское государство»* (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. В беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» эксперт заметил, что до тех пор, пока Соединенные Штаты не предоставят реальных доказательств гибели террориста, утверждать этого нельзя.

«Что касается уничтожения Аль-Багдади, то сведения об этом появлялись многократно уже. Американцы давно за ним охотятся, но он всегда оставался живым. В последний раз выходил весной по видеосвязи. До конца сказать, насколько эта операция была успешной мы не можем пока не будут предоставлены реальные доказательства», - заметил Рогулев.

Вместо доказательств, таких как: демонстрация тела аль-Багдади или видео операции, США предлагают поверить словам президента Трампа. Глава Белого дома заявил, что тело показать нельзя – оно обезображено до неузнаваемости взрывчаткой (аль-Багдади якобы подорвал себя, когда скрывался вместе с женами и детьми от американских военных по подземному туннелю). Однако личность террориста, как утверждает Трамп, все же оперативно установили по тесту ДНК. Как удалось добыть чистые образцы ДНК, если рядом с аль-Багдади находились еще другие люди, которые также себя подорвали, неизвестно. Каким образом у Вашингтона вообще оказались данные ДНК аль-Багдади, тоже остается непонятным.

В воскресенье, 27 октября, Минобороны России заявило о том, что США должны предоставить прямые доказательства пребывания лидера ИГ на территории, подконтрольной запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, «Джебхат ан-Нусра» находилась в конфронтации с ИГ.

«Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды» - террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной «сирийской Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции», - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, российское военное ведомство подчеркнуло, что за последние дни не зафиксировано ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США или так называемой «международной коалиции». США утверждают, что в операции участвовало восемь вертолетов.

В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп объявил о том, что силы США якобы уничтожили «террориста номер один», одного из главарей ИГ. По его словам, Россия «сработала потрясающе», пропустив американские вертолеты в сирийское воздушное пространство.

Ранее Федеральное агентство новостей привело семь причин, которые заставят сомневаться в подлинности утверждений Вашингтона об уничтожении террориста.

*Запрещенные на территории РФ террористические группировки