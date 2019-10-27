Соседи отказались верить в жестокое убийство петербурженки 12-летним сыном

Жестокое убийство малолетним сыном собственной матери, которое случилось в ночь на 27 октября в Петербурге, прокомментировали соседи. Об этом в воскресенье сообщает Пятый канал.

Ранее СМИ написали, что в одном из районов Петербурга 12-летний умственно отсталый мальчик убил мать. По данным полиции, сначала он обливал ее кипятком, а затем вырезал части тела острым предметом. За резней наблюдал брат-близнец школьника и отец, находящийся в алкогольном опьянении.

Инцидент прокомментировали соседи женщины. Знакомые семьи отказываются верить в случившееся. Одна из соседок подтвердила, что сыновья погибшей действительно имеют проблемы с психикой, но она все равно не ожидала подобного.

«Они всегда ходили так: голова вниз, идет медленно. Я не думаю, что у ребенка могла агрессия такая возникнуть, чтобы маме что-нибудь сделать», — прокомментировал сосед ситуацию.

Жильцы дома также заявили, что школьники-близнецы не ходили в школу самостоятельно.