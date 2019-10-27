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18:42   27 Октября 2019
Россия

МЧС приостановило поиски пропавшего частного самолета в Пермском крае

МЧС приостановило поиски пропавшего частного самолета в Пермском крае

Спасатели приостановили поиски частного самолета, который пропал в Пермском крае. По данным пресс-службы МЧС России, они возобновятся в понедельник утром.

«К сожалению, поиски результата не дали», — говорится в сообщении.

Действия спасателей осложняла плохая погода. По данным МЧС, поиски возобновятся 28 октября с 07:00 мск. К ним привлекут группировку из 105 человек и 21 единицы техники.

В воскресенье спасатели обследовали 30 квадратных километров, с воздуха — 600 квадратных километров. К поискам привлекли 162 человека и 26 единиц техники, в том числе вертолеты. По факту исчезновения самолета проводится доследственная проверка.

Частный самолет Сеssna 172 вылетел из Частинского района в поселок Фролы 26 октября. Воздушное судно до сих пор там не приземлилось. По предварительным данным МЧС, на борту находился один человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #самолет #поиски

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